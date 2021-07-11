مقتل وإصابة 23 من ميليشيات الحوثي بقصف مدفعي للجيش اليمني 

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، سقوط 23 مسلحا على الأقل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بين قتيل ومصاب، إثر قصف لقواته على تحصينات للجماعة في محافظة مأرب، مسرح القتال الأعنف بين الجانبين منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقالت المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) قصفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهتي المَشْجَح وصِرواح غرب مأرب، وألحقت بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها".

وأضافت أن "القصف المدفعي خلّف أكثر من 23 من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، وتدمير مخزن أسلحة".

ويأتي القصف غداة إعلان وزارة الدفاع اليمنية، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة الحوثيين، في كمين نصبه الجيش اليمني وغارات جوية للتحالف العربي، استهدفت تعزيزات للجماعة في الأطراف الشمالية الغربية من مأرب.

ومنذ مطلع فبراير الماضي، تشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة "انصار الله"، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً شمالي البلاد، مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع المستمر في اليمن منذ نحو 7 سنوات.