الجزائر تسجل 786 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة 

سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 146082 والوفيات إلى 3836.
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى تراجع في الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس السبت الذي سجلت فيه 813 إصابة و13 وفاة.
وأوضحت بيانات الوزارة أن 519 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس، ليصل عدد المتعافين إلى 101430 حالة، بينما يوجد 39 شخصا في وحدات العناية المركزة.
وكانت السلطات الجزائرية قررت، أمس السبت، "إعادة تفعيل" الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس مؤخرا.
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