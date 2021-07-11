السعودية وعُمان حلفاء الغاية والهدف

لطالما جسّد قادة الخليج لُحمتهم وتماسك دولهم في ظل تبنيهم لقناعة خليجية واحدة تتمثل في إيمانهم جميعاً بأهمية التعاضد بين بعضهم البعض ووقوفهم صفاً واحداً لا يتقهقر عنه أحد والزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لبلده الثاني المملكة العربية السعودية ما هي إلا أكبر دليل على ذلك حيث رأينا كيف كانت مظاهر الحفاوة والترحيب بجلالة السلطان هيثم حاضرة وبقوة عند استقباله في مطار نيوم من لدن ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ثم عند استقبال جلالته من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله؛ استقبال شهد حفاوة بالغة بالضيف الكريم وتكريم مستحق له يُبرهن على حقيقة ثابتة في نهج القيادة السعودية تقول برغبتها الشديدة والدائمة على أن يستمر هذا التآلف بين أبناء الخليج نبراساً لهم وهدفاً محورياً تسعى لاستدامته بينهم بشتى السبل والوسائل خاصةً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.

ولقد شهدت هذه الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات التي من شأنها زيادة التلاحم بين الدولتين وتوحيد مواقفهما السياسية والاقتصادية على حدٍ سواء نتيجةً لاقتناع قادة البلدين بأهمية ذلك وحرصهم على تنسيق الخطوات فيما بينهم وتوحيد المواقف على مختلف الصُعد مستنيرين في ذلك بتبني قاعدة “وحدة الغاية والهدف” التي تجمع فيما بينهم.

وممّا يدل على ضرورة استمرار هذا التحالف القائم بينهما قيام بعض القوى والدول بمحاولات مستمرة هدفها خلخلة هذا التكاتف بين البلدين وبثّ الفرقة بين الشعبين والبلدين مستغلةً بعض الأحداث الراهنة كوسيلة لتحقيق هدفها المشؤوم إلا أن حكمة قيادة البلدين كانت لهم بالمرصاد وأحبطت جميع محاولاتهم الخبيثة التي كانت تسعى لتحقيق الأهداف المسمومة سالفة الذكر.

حيث برز في هذه الزيارة حجم الحكمة التي تتمتع بها القيادتين؛ حكمة تحمل في طيّاتها أكبر مؤشر على مدى ترفّع القيادتين عن الوقوع في فخ مثل هذه المحاولات البائسة كما أظهرت هذه الزيارة بأن تحالف هاتين القيادتين متين وقادر على كسر وصد كل الغايات المؤذية والمتآمرة على وحدته وصلابته واستمراره.

أخيراً ما ينبغي قوله وعدم اغفاله أن هذه الزيارة فيها دلالة على أن قيادة البلدين مدركة لكافة المخاطر التي تتسبب فيها بعض الأحداث الراهنة التي ترى فيها بعض الدول الاقليمية العدّوة لنا كخليجيين فرصة للنيل منّا جميعاً؛ دول لا يهمها إلا تحقيق أهدافها الشخصية فقط ولا يعنيها على الإطلاق حجم الأضرار التي تتسبب فيها تدخلاتها ومؤمراتها وإدراك هاتين القيادتين لهذه الحقيقة تجلّى في عدم استجابة أي منهما لمثل هذه التدخلات والمؤامرات ممّا يجعلنا نتفائل نحن كشعوب خليجية بمستقبل دول الخليج عامة ومستقبل دولتيّ عُمان والسعودية بصفة خاصة.

كتبه

احمد بني قيس