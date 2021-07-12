أمريكا تهزم هايتي بهدف في الكأس الذهبية

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استهل المنتخب الأمريكي مشواره في بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات “الكونكاكاف”، بالفوز على منتخب هايتي (1-0)، في المجموعة الثانية.
شهدت المجموعة نفسها أيضاً، فوز كندا على مارتينيك (4-1)، بينما شهدت المجموعة الأولى فوز السلفادور على غواتيمالا (2-0).
وحسم المنتخب الأمريكي مباراته أمام هايتي، بهدف وحيد سجله صامويل فاينز، بعد 7 دقائق من بداية المباراة، ليحصد صاحب الضيافة أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات.
وقلب المنتخب الكندي تأخره بهدف أمام مارتينيك إلى الفوز 4-1، في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية.
وتقدم منتخب مارتينيك بهدف سجله إيمانويل ريفيري في الدقيقة 10، ثم رد المنتخب الكندي بأربعة أهداف سجلها سايل لارين، وغوناثان أوسوريو، وستيفن أنتونيس، وثيو كوربيانو، في الدقائق 16 و20 و26 و89.
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