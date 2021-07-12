الأهلي يضم الكرواتي براداريتش

أعلن الأهلي السعودي، تعاقده مع لاعب الوسط المدافع الكرواتي فيليب براداريتش، من كالياري الإيطالي.

قال الأهلي في حسابه على تويتر: “أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي فيليب براداريتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول، بعقد يمتد لمدة موسمين”.

ولم يكشف الأهلي عن قيمة صفقة ضم براداريتش، الذي شارك في خسارة كرواتيا أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2018، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة المنتخب الكرواتي في “يورو 2020”.

وقال براداريتش في فيديو نشرته صفحة الأهلي على تويتر: “بالنسبة لي هذا شهر سعيد، لكن بالنسبة لكم جماهير الأهلي نحاول أن نجعل كل الأشهر سعيدة”.

وبدأ براداريتش (29 عاماً) مسيرته مع هايدوك سبليت الكرواتي، ولعب أيضاً مع منافسه المحلي رييكا، قبل انتقاله إلى كالياري الإيطالي في 2018.

لكنه أعير في الموسمين التاليين إلى هايدوك سبليت، وسيلتا فيغو الإسباني، وأمضى الموسم الماضي معاراً إلى العين السعودي.

ويحاول “الراقي” الذي يبدأ معسكراً تدريبياً في تونس هذا الأسبوع، العودة للطريق الصحيح، بعد موسم صعب أنهاه في المركز الثامن بالدوري، ليغيب بذلك عن المسابقات الآسيوية.