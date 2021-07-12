الجامعة العربية تجدد التزامها بدعم القضايا السكانية والتنموية في المنطقة

أكدت جامعة الدول العربية استمرارها بدعم القضايا السكانية والتنموية في المنطقة العربية، وكذلك تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء عبر المجلس العربي للسكان والتنمية لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية، ومساعدة المجالس واللجان الوطنية للسكان، وتعزيز قدراتهم في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات والإستراتيجيات الوطنية الفاعلة ذات الصلة بالقضايا والديناميكيات السكانية.

وجددت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها اليوم الاثنين، لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان، الالتزام ببذل مزيد من الجهد ودعم العمل العربي المشترك الذي من شأنه تأكيد أهمية القضايا السكانية في المنطقة العربية، والالتزام بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي أدخل المفهوم الحقوقي لقضايا السكان والتنمية، وشكّل خارطة طريق فيما يخص أولويات السكان منذ عام 1994، وكذلك إعلان القاهرة لعام 2013 كوثيقة عربية موحدة لتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.