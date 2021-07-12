الجزائر تسجل نحو 900 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 146960 والوفيات إلى 3851.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى زيادة في الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس الأحد الذي سجلت فيه 786 إصابة و12 وفاة بالفيروس.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد تماثل 580 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، بينما يوجد 36 مريضا في وحدات العناية المركزة.