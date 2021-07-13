العراق... إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الكهرباء بين بغداد وديالى

أحبطت السلطات الأمنية العراقية، تفجير أحد أبراج الكهرباء الذي يصل بين العاصمة بغداد ومحافظة ديالى شرقي البلاد، في إطار عمليات تخريب مماثلة زادت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت به "السومرية نيوز".

وأشار البيان إلى أن معلومات استخبارية وردت حول نية تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) "تفجير أحد الأبراج الرئيسية الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد".

وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والتي تمكنت من إحباط هذه المحاولة.

وبحسب نص البيان ضبطت القوات الأمنية العراقية، 8 عبوات معدة للتفجير كانت مزروعة على ركائز البرج الأربع وجرى تفكيكها من قبل خبراء المتفجرات.

وأمس الأول (الأحد)، أعلنت السلطات العراقية إفشال محاولتين لتفجير عبوات ناسفة في أبراج للطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى (شمال) وديالى، بعد تفكيك عبوات ناسفة كانت مزروعة أسفل أبراج للطاقة الكهربائية.

وتتعرض خطوط نقل وأبراج الكهرباء منذ عدة أسابيع إلى هجمات منظمة من قبل مجموعات مجهولة خاصة في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحافظات والمحافظات المجاورة لها.

وكلف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.