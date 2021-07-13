قوات ”تيغراي” تسيطر على مدينة ”ألاماتا” جنوب الإقليم

شنت القوات المتمردة في إقليم تيغراي الإثيوبي، هجوما جديدا، بعد أقل من أسبوعين على هجوم أول اضطر الحكومة إلى إعلان وقف إطلاق نار، وذلك بحسب ما أفاد به الناطق باسم المتمردين، جيتاشيو رضا.

وقال جيتاشيو رضا في تصريحات لوسائل إعلام ”في الأمس باشرنا هجوما في منطقة رايا، وتمكنا من إلحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفيدرالية وقوات أمهرة، مع السيطرة أيضا على مدينة ألاماتا الرئيسة في هذه المنطقة“.

وكان جيتاشيو قال أمس الإثنين، إن قوات تيغراي ”سيطرت على بلدة كوريم، التي تبعد 170 كيلومترا جنوبي مدينة مقلي، عاصمة الإقليم، وإنها تتقدم للسيطرة على بلدة ألاماتا، التي تبعد 20 كيلومترا أخرى جنوبا“.

وذكر جيتاشيو أن الجبهة ترغب في استعادة حدود ما قبل الحرب، وفتح روابط النقل للسماح بانتقال الناس والمساعدات الغذائية.

وفي الـ4 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2020، اندلعت اشتباكات في إقليم تغراي بين الجيش الإثيوبي و“الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي“، قبل أن تعلن أديس أبابا في الـ28 من الشهر ذاته انتهاء عملية ”إنفاذ للقانون“ بالسيطرة على الإقليم بالكامل، مع ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة.

وأجبر الصراع قرابة مليوني شخص على الفرار من منازلهم، كما أجبر نحو 400 ألف شخص على العيش في مجاعة.

وإقليم تيغراي، أو ما يُعرف بـ“تكرينيا“، يقع شمال إثيوبيان ويحده من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان، ومن الشرق عفر، ومن جنوبها إقليم أمهرة.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد المحتاجين للمساعدة ”المنقذة للحياة“ في إقليم تيغراي الإثيوبي يقدر بنحو 4.5 مليون شخص، معربة عن القلق إزاء تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الإقليم.