المالكي يرحب بالموقف الأوروبي ويحمل إسرائيل مسؤولية الهروب من استحقاق حل الدولتين

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بموقف الاتحاد الاوروبي الذي عبر عنه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيف بوريل” عقب اجتماع مجلس العلاقات الخارجية للإتحاد الأوروبي أمس، والذي أكد فيه على أهمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين،

وقال المالكي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الإتحاد الأوروبي ينتظر من الحكومة الإسرائيلية الجديدة تقديم وجهة نظر سياسية من أجل إنهاء الصراع القائم، بما يساهم ايجابياً في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبراً أنه لا يمكن تحقيق أمن إسرائيل إلا عبر حل الدولتين.

واعتبر المالكي أن الموقف الأوروبي منسجم مع الشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات عملية السلام الدولية، ويوفر الفرصة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية. مؤكداً أهمية الخروج من عقدة انتظار الفرص واضاعتها والإنطلاق نحو صناعتها وتوفير الاجواء والمناخات المناسبة لنجاحها، بما في ذلك ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بجميع أشكالها.

وشدد على أن حل القضية الفلسطينية هو البوابة الطبيعية والصحيحة لتحقيق الأمن والاستقرار والعلاقات الطبيعية في المنطقة.