رئيس الأرجنتين لميسي ورفاقه: منحتم الشعب فرحة كبيرة

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أكد رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، أن ليونيل ميسي وزملائه في المنتخب منحوا الشعب الأرجنتيني فرحة كبيرة، بالفوز في نهائي بطولة كوبا أمريكا على البرازيل 1-0.
في حوار مع محطة راديو 10 المحلية، قال فرنانديز الذي لم يلتق بعد مع اللاعبين: “طلبوا منا الذهاب إلى مطار إيزيزا في العاصمة الأرجنيتينة بوينوس آيرس لاستقبال الأبطال، لكنني رفضت على الفور”.
وتابع “يجب أن نعتني بأنفسنا، أنا لا أستخدم هذه الأشياء لممارسة السياسة، ولا أريد أن يفسر أحد أن هناك من يريد أن يلائم ما حصل عليه”.
وأضاف: “سيكون لدينا الوقت لاستقبالهم، منحوا الشعب الارجنتيني فرحة كبيرة، ممتن بشكل كبير لهم”.
واعترف ألبرتو فرنانديز بأنه خلال المباراة النهائية كان “متوتراً للغاية”، مشيداً بإمكانيات المدرب ليونيل سكالوني.
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