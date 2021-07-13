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زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للمملكة العربية السعودية كأول وجهة له منذ توليه الحكم في يناير من العام الماضي تفتح أفاقاً جديدة للعلاقات التاريخية والأخوية القائمة على أسس راسخة ومتينة بين البلدين في عدة مجالات وقضايا مشتركة تكفل حاضراً ومستقبلًا أكثر ازدهاراً بمايتوافق مع رؤية المملكة 2030 ورؤية السلطنه 2040 ، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل البديله عن النفط وزيادة الإستثمارات وخلق المزيد من الفرص .
ومن هنا تأتي أهمية تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني بهدف التشاور والتنسيق المستمر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات الثنائية والإقليمية والدولية ، والإستفادة من مقومات العمق الاستراتيجي في العلاقات الاستثمارية والاقتصادية الذي سيكون له بالغ الأثر على رفع مستوى التبادل التجاري والإستثماري إلى حد أعلى بين الجارتين في هذا الشأن ومن أهمها مشروع المنفذ البري الذي يربط بين الدولتين والذي سيسهم بالتأكيد في زيادة حجم التبادل التجاري ،كما أنه يفتح الطريق لتوسيع الأفق في المجال السياسي و الإستثماري ومرور منتجاتنا بالطرق البرية والموانئ العمانية مما يسهل تصدير ها إلى العالم أجمع كما أنه سيجعل لعمان موقعاً جغرافياً أكثر تميزاً مما كانت عليه في السابق .
تبادل الأوسمة بين القائدين الحكيمين حفظهما الله و توافق الرؤى هو مثال يحتذى به في الترابط والتلاحم بين الشعبين الشقيقين .
كتبه
جابر الذيابي
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