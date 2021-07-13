المقداد لمؤتمر ”عدم الانحياز”: الإرهاب يمثل أخطر التحديات أمام الحركة 

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الإرهاب ما زال يمثل أخطر التحديات التي ينبغي لحركة "دول عدم الانحياز" التصدي لها.

وفي كلمة أمام المؤتمر الوزاري منتصف المدة للحركة أضاف رئيس الوفد السوري أن آفة الإرهاب "تشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين" وقال إن بلاده تعرضت خلال السنوات العشر الماضية إلى "أعنف وأبشع حرب إرهابية فرضتها عليها دول استخدمت تنظيمات إرهابية وكيانات مختلفة مرتبطة بها".

وأشار إلى أن تلك الحرب شارك فيها "إرهابيون أجانب من أكثر من مئة دولة كأداة لتنفيذ سياساتها التخريبية وتحقيق أجنداتها الجيو – سياسية على حساب أمن واستقرار بلادي ودول منطقتنا".

وقال المقداد إن العالم يشهد تحديات جمة تتمثل في الدعم المكشوف من قبل بعض الدول للإرهاب، وفي العودة إلى أجواء الحرب الباردة، والتهديد باستخدام القوة لحل المشاكل الدولية، ناهيك عن الهجمات السيبرانية، والإفقار المتعمد من قبل الدول الغربية لشعوب الدول النامية".

ورأى أن ذلك كله أدى إلى "تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين والسعي لإلغاء دور حركتنا (حركة عدم الانحياز) البناء على الساحة الدولية منذ مؤتمري باندونغ وبلغراد".