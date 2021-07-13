قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الإرهاب ما زال يمثل أخطر التحديات التي ينبغي لحركة "دول عدم الانحياز" التصدي لها.
وفي كلمة أمام المؤتمر الوزاري منتصف المدة للحركة أضاف رئيس الوفد السوري أن آفة الإرهاب "تشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين" وقال إن بلاده تعرضت خلال السنوات العشر الماضية إلى "أعنف وأبشع حرب إرهابية فرضتها عليها دول استخدمت تنظيمات إرهابية وكيانات مختلفة مرتبطة بها".
وأشار إلى أن تلك الحرب شارك فيها "إرهابيون أجانب من أكثر من مئة دولة كأداة لتنفيذ سياساتها التخريبية وتحقيق أجنداتها الجيو – سياسية على حساب أمن واستقرار بلادي ودول منطقتنا".
وقال المقداد إن العالم يشهد تحديات جمة تتمثل في الدعم المكشوف من قبل بعض الدول للإرهاب، وفي العودة إلى أجواء الحرب الباردة، والتهديد باستخدام القوة لحل المشاكل الدولية، ناهيك عن الهجمات السيبرانية، والإفقار المتعمد من قبل الدول الغربية لشعوب الدول النامية".
ورأى أن ذلك كله أدى إلى "تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين والسعي لإلغاء دور حركتنا (حركة عدم الانحياز) البناء على الساحة الدولية منذ مؤتمري باندونغ وبلغراد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقداد لمؤتمر ”عدم الانحياز”: الإرهاب يمثل أخطر التحديات أمام الحركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.