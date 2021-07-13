الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني علامة تاريخية مضيئة في عالم الرياضة القطرية والعالمية

كتبه – زيد السربل

لكل زمان دولة ورجال … ولكل مقام مقال … ومن المسلمات أن لا يتحقق النجاح الا بوجود شخصيات لها تأثير ايجابي ومفيد … شخصيات قيادية بارزة وموهوبه لديها ملكات وصفات تنفرد بها عن الآخرين كبعد النظر والحكمة والعمل الدائم والمستمر والتفاؤل والايجابية والقدرة على صناعة القرار وصياغته وتحمل المخاطر وغيرها من عناصر التمييز … وفي عالم اليوم يوجد نماذج عديدة من الشخصيات الموهوبة كل في مجاله … وفي الحركة الرياضية القطرية بالذات تبرز شخصيات كثيرة ساهمت في تغيير وتحسين وتحول نمط الحياة الرياضية القطرية الى الأفضل لتعانق السماء في طموحاتها وآمالها وتتربع على عرش الرياضة العالمية بامكانياتها وتضع نفسها فوق الآخرين وتحجز مكانها في مواقع الصدارة .

وسمات النجاح لا تقتصر على مجال معين ولا على سن معينة او محددة ومن بين الأشخاص الذين وضعوا بصمتهم في السجل الرياضي وساهموا بصناعة المجد الرياضي القطري سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني فهو من الشخصيات القطرية التي كان لها أثر بالغ في تاريخ ومسيرة الحركة الرياضية القطرية وقارة آسيا والعالم … انسان حمل فوق منكبيه رسالة السلام وشعلته للعالم وطبق بكل احترافية ومهنية جميع شعارات الحركة الرياضية والاولمبية وأهدافهما ومفاهيمها ومبادئهما السامية .

وللشيخ جوعان ذراعه الطويلة في ميدان النجاح وبإستضافة قطر لمونديال العصر ٢٠٢٢ وامتدت هذه الذراع لتصبح اطول مما كانت عليه بوصفه أحد مهندسي الاستعداد والتحضير للمونديال وكأحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث وهي اللجنة المشرفة والمسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة –قطر 2022.

فمن هو الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني وماهي مناصبه وفلسفته في الحياة …. انه الشقيق الثاني والاخ الرابع لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال خليفة آل ثاني وأحد ابناء أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني من زوجته الشيخة موزه المسند.

ويشغل الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني منصب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية منذ عام 2015م وهو الرئيس السادس للجنة منذ تأسيسها قبل حوالي اربعين عاما .

ويتولى الشيخ جوعان بن حمد رئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية التي ستقام في قطر عام 2023 وبطولة فينا ماسترز العالمية للسباحة منذ عام ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣م.

وللشيخ جوعان بن حمد بصمات تاريخية لن تنمحي أبدا بعد ان لعب الدور الأبرز والاهم لاختيار دولة قطر وفوزها في حق إستضافة الآسياد 2030 باعتباره رئيس لجنة ملف الدوحة المقدم للمجلس الاولمبي الاسيوي وقد جنى ثمرة التفوق باعتماد بلاده قطر لتنظم البطولة للمرة الثانية بعد منافسه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة .

و يعتبر الشيخ جوعان بن حمد شعلة من النشاط الذي لايتوقف ولايهدأ وترأس العديد من اللجان التنظيمية للكثير من الفعاليات الرياضية العالمية خلال السنوات الأخيرة من بينها دورة الألعاب العالمية الشاطئية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية التي انعقدت في قطر عام 2019 وبطولات العالم لألعاب القوى والجمباز الفني وكرة اليد للرجال عام 2015 م .

وتجاوزت حدود مسؤليات الشيخ جوعان المستوى المحلي الى قارة اسيا بعد ان تولى منصب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة آسيا لكرة اليد 2012م وسفير شعلة دورة الألعاب الآسيوية – الدوحة عام 2006م ومسيرتها الطويله .

وللشيخ جوعان اهتمامات خاصة برياضة الفروسية باعتبارها هوايته المحببة والمفضلة والأقرب لذاته وقد مارسها فعليا في عنفوان وريعان شبابه وتولى رئاسة فريق الشقب للسباقات اضافة الى انه شغل منصب نائب الرئيس بنادي السد الرياضي خلال الفترة من عام 2012حتى 2015.

وتعدت افاق الشيخ جوعان لتصبح عابرة للحدود الاقليمية الى الدولية باعتباره أحد ركائز اللجنة الأولمبية الدولية من خلال عضويته للجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية خلال الرياضة باللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2018م وعضويته لمجلس إدارة المؤسسة الأولمبية للاجئين 2017م بالإضافة الى رئاسة مجلس أمناء أكاديمية قطر للقادة منذ عام 2005م.

والشيخ جوعان بن حمد من مواليد عام ١٩٨٤ م وحاصل على شهادة الماجيستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة أتش إي سي – باريس عام 2021 م بعد حصوله على شهادة البكالوريوس من كلية سان سير العسكرية بفرنسا عام 2007م وشهادة الدراسات العليا من الكلية الملكية للدراسات الدفاعية بالمملكة المتحدة عام 2015م وشهادة دبلوم التنمية الاحترافية من كلية لندن للعلاقات العامة بالمملكة المتحدة عام 2020م .

وتوجت كل هذه الجهود والاعمال بحصول الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على عدة جوائز كبرى في مقدمتها جائزة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية للمساهمة في الحركة الأولمبية عام 2019م وجائزة أفضل شخصيات العام للمسؤولية الاجتماعية من جامعة قطر عام 2015 تقديرا لمساهماته الرياضية المتنوعة والمتعددة ومثل هذه الجوائز التقديرية لاتمنح الا لنماذج محددة اختيرت بعناية فائقه ومواصفات خاصة من القيادات العالمية يقف الشيخ جوعان بن حمد في صفوفها الامامية وفي مقدمتها .

وما سطرته وكتبته عن شخصية الشيخ جوعان بن حمد ال ثاني ماهو الا غيض من فيض وقليل من كثير بحق هذه الشخصيه القيادية التي اصبحت علامة مضيئة في تاريخ الحركة الرياضية والاولمبية ليس في قطر وحسب وانما في العالم باسره