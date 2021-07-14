الإمارات تفتح سفارة في تل ابيب

فتحت الإمارات العربية المتحدة سفارة لها في إسرائيل، اليوم الأربعاء، في احتفال رسمي، بحضور الرئيس الإسرائيلي مراسم الافتتاح .

وتقع السفارة الأماراتية الجديدة في مبنى بورصة تل ابيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات الشهر الماضي.

ونشر موقع إسرائيل بالعربية على تويتر، مقاطع فيديو من مراسم الافتتاح.