الإمارات تفتح سفارة في تل ابيب

فتحت الإمارات العربية المتحدة سفارة لها في إسرائيل، اليوم الأربعاء، في احتفال رسمي، بحضور الرئيس الإسرائيلي مراسم الافتتاح .
وتقع السفارة الأماراتية الجديدة في مبنى بورصة تل ابيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات الشهر الماضي.
ونشر موقع إسرائيل بالعربية على تويتر، مقاطع فيديو من مراسم الافتتاح.
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