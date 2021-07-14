السعودية تشارك بالمنتخب الأول في كأس العرب

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر، بالصف الأول، وذلك بناءً على تقرير الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وبحسب موقع اتحاد اللعبة، فقد قرر المجلس في اجتماعه الذي عُقد أمس الثلاثاء، السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل دون تحديد سقف لكل نادٍ.

وأضاف الاتحاد أنه سيستمر العمل بتحمل الأندية للتكاليف المالية للطاقم الأجنبي واستيفاء كافة الإجراءات التي تم اعتمادها الموسم الماضي بأن يصل الطلب مع إكمال كافة الإجراءات الإدارية قبل 16 يوماً من إقامة المباراة بغض النظر عن مكان المباراة.

وشهد الاجتماع تهنئة المنتخب الوطني للشباب بلقب بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً والتي اختتمت أخيراً في مصر.

كما اطلع المجلس على تقرير استعدادات المنتخب الوطني الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، مشيداً بالجاهزية الفنية والإدارية واستمرارية دعم البعثة السعودية بكافة احتياجاتها للظهور بشكل مشرف في المحفل الأولمبي.

وشهد الاجتماع عرضاً لرئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل نافارو لكافة الاستعدادات الجارية للحكام لانطلاق المنافسات الكروية للموسم الجديد والبرامج المنفذة والخطط المبرمجة لتطوير الحكام السعوديين، حيث أوضحت الأرقام أن الموسم الماضي شهد تواجد 14 طاقم تحكيم أجنبياً في الدوري، من أصل 112 طلباً متاح للأندية، حيث أدارت الطواقم المحلية 226 مباراة.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد السعودي استمرار العمل من أجل دعم الحكم المحلي وتهيئة كافة الظروف التي من شأنها الإسهام في تطويره ورفع مستواه الفني، مشيداً بالمستويات التي قدمها الحكم السعودي في الموسم الماضي وعودته لإدارة المباريات بعد توقف دام لأكثر من موسم.

كما أثنى المجلس على المستويات المميزة للحكام السعوديين في المنافسات القارية وثقة الاتحاد الآسيوي للعبة بالأطقم السعودية والتي عادت بثبات للتمثيل الخارجي من خلال خطط العمل والتدريب المستمر التي وضعتها لجنة الحكام.

كما كلّف المجلس لجنة المسابقات بمراجعة ورفع قيمة جوائز بطولات دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وبطولات الفئات السنية.