ارتفاع جديد في أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 1812.65 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2 في المائة عند 1813.10 دولارًا.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة، بعد أن شهد أفضل مكاسب يومية بالنسبة المئوية في ما يقرب من شهر الثلاثاء، كما تراجعت عائدات 10 سنوات المعيارية.
وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 7 في المائة الشهر الماضي بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
ومن بين المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المائة إلى 26.05 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2833.37 دولارًا، وارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1109.32 دولارًا
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