رابط موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy نتائج التاسع 2021 الشهادة الاعدادية ونتيجة...

رابط نتائج التاسع 2021 حسب رقم الاكتتاب وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2021 حسب رقم الاكتتاب الاسم الثلاثي، قد أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن نتائج الامتحانات جاهزة، وأنه من الممكن الاستفسار عن نتائج التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية للشريعة عبر moed.gov.sy 2020، وذلك صباح يوم الأحد 2021/7/12.
كان أخر ما تم نشره من الوزارة بشأن نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، بيان محتواه ’’إلى طلابنا شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، نفياً للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بتحديد موعد لصدور نتائج تاسع، إلى الآن لم يتم تحديد موعد من الوزارة، وعندما يصدر أي قرار من وزارة التربية السورية يتم نشره على المواقع الرسمية الموثوقة، حيث تم التصريح انه سيتم صدور نتائج التاسع خلال هذا الأسبوع.
وفر موقع وزارة التربية السورية تطبيق النتائج الامتحانية للعام الحالي، والذي يمكنكم تحميله من نفس رابط الاستعلام عن النتيجة للدورة الأولي. هو نفسه الرابط الذي حصل عليه طلاب البكالوريا للثانوية العامة وغيرها من التخصصات بسوريا منذ أسبوع. لهذا للتمكن من الحصول علي نتيجة التعليم الأساسي في سورية عليكم الاستعلام من خلال الرابط المرفق.
للاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2021 << اضغط هنا >>
للاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2021 << اضغط هنا >>
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