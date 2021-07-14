ظهرت الان.. نتائج التاسع 2021 حسب رقم الاكتتاب وزارة التربية السورية

أصدر الموقع الإلكتروني moed gov sy النتائج الامتحانية للبكالوريا منذ أيام مضت، وتستعد الوزارة لإعلان نتيجة امتحانات التعليم الاساسي وكذلك نتيجة الإعدادية الشرعية من خلال نفس الرابط. ويمكنكم الاستعلام بكل سهولة عبر الرابط والشرح المرفق إليكم بالفقرة السابقة. مع الأخذ في الاعتبار أن موعد النتيجة سيكون هذا الأسبوع لكن لم يتم تحديد الموعد رسمياً.

بعد سؤال العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتائج التاسع السوري، حيث أن وزارة التربية تصدر نتائج شهادة التعليم الأساسي والكلية الشرعية يوم السبت 8 آب 2021 الساعة 12 ظهرًا، وذلك نتائج الامتحان حسب الاسم والمدرسة، كما قررت وزارة التربية والتعليم السورية.

وزارة التربية كانت قد أعلنت أيضا في وقت لاحق عن تواصل عمليات تجهيز نتائج امتحانات الثانوية العامة في سوريا، حيث تستعد وزارة التربية السورية قريبا لإصدار نتائج البكالوريا لطلاب الثانوية في جميع الفروع، بعد أن اقتربت الوزارة من الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب، بحسب الأخبار الصادرة حاليا، وذلك برغم عدم التصريح الرسمي من قبل وزارة التربية، حيث أكدت في وقت سابق على انتهاء أكثر من 50% من عمليات التصحيح، والتي عقب انتهاءها قامت الوزارة بعمليات رفع نتائح الطلاب عبر رابط نتائح بكالوريا سوريا 2021، وذلك عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy الرسمي المعتمد رسميا لعرض نتائج الثانوية العامة، حيث يتيح نتائج البكالوريا بحسب الإسم، بحسب المدرسة، وبحسب رقم الاكتتاب.

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