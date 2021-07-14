رابط نتائج التاسع 2021 سوريا .. بـ رقم الاكتتاب للطالب || موقع...

حالة من الترقب والإنتظار من قبل عشرات الآلاف من المترشحين لامتحانات الصف التاسع، حيث تقدم لأداء امتحانات الدورة الأولى نحو 283 ألف و704 طالب وطالبة، ويسعى كافة الطلاب من محافظات دمشق وإدلب وحلب والسويداء إلى الحصول على درجاتاهم النهائية وتستطيع عزيزي الطالب الاطلاغعلى نتيجة التاسع 2021 من خلال تنزيل تطبيق النتائج الامتحانية من خلال الرابط المخصص من قبل الوزارة، وللدخول إلى رابط التحميل الضغط على هنا، بعد ذلك افتح التطبيق وقم بكتابة رقم الاكتتاب واختيار محافظتك التابع لها، واضغط على إبدا البحث، وفي حالة كان لديك أي سؤال أو استفسار برجاء ترك تعليق هنا أسفل المقال وسنرد علكيم بأسرع وقت ممكن.

وأوضح وزير التعليم السوري الدكتور درام طباع، أن نسبة النجاح بالثانوية العامة السورية بلغت في الفرع العلمى 79.63 % وبالفرع الأدبي 14.52 % أما الثانوية الشرعية فبلغت نسبة النجاح %19.60 وفي الثانوية المهنية النسوية 20.48 %وبلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية %65.41 فيما بلغت نسبة نجاح الثانوية التجارية 56.39%.

وزارة التربية أعلنت رابط الحصول على نتائج التاسع الشهادة الإعدادية وشهادة الإعدادية الشرعية للطلاب عبر وزارة التربية، وتطبيق نتائج الامتجانات الرسمي الخاص بالوزارة، وسيتم الإعلان عن الموعد النهائي لإعلان نتائج التاسع قبل ظهورها بعد ساعات فقط، كما كان الحال في نتائج الثانوية العامة السورية.

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