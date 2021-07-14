السعودية تسجل 1226 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء تسجيل 1226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 504960 حالة في المملكة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1128 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في المملكة 486011 شخصا.
وأكدت الصحة تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 8020 حالة وفاة.
كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10929، والحالات الحرجة 1430 حالة.
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