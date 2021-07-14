المغرب.. 9 وفيات و2257 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة 9 من المصابين بكورونا إضافة إلى تسجيل 2257 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وحسب بيانات الوزارة فقد ارتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 547273 إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 9404 حالات وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن 1088 مصابا تعافوا من الفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 10 613 حالات.
وكان المغرب سجل أمس 1897 إصابة جديدة، و11 حالة وفاة.
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