السعودية والإمارات تتوصلان لحل وسط بشأن اتفاق إنتاج النفط

قال مصدر في أوبك+ اليوم الأربعاء إن السعودية والإمارات توصلتا لحل وسط بشأن اتفاق إنتاج النفط بتحديد مستوى إنتاج مرجعي أعلى للإمارات. وذكر المصدر أن مستوى الإنتاج المرجعي للإمارات سيكون 3.65 مليون برميل يوميا بعد انتهاء الاتفاق الحالي في ابريل نيسان 2022. المصدر: الرياض-رويترز

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