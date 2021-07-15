جرحى في تفجير دراجة نارية مفخخة في ريف حلب

أصيب عدد من المدنيين جراء تفجير دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس السورية بريف حلب الشرقي، بحسب ما أفادت وكالة "سانا". وقالت مصادر محلية للوكالة إن "دراجة نارية مفخخة انفجرت بأحد الشوارع الفرعية في مدينة جرابلس المحتلة بريف حلب ما تسبب بوقوع جرحى في صفوف المدنيين بينهم امرأة". وذكرت أن "المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية التابعة للنظام التركي تشهد حالة مستمرة من الفوضى والانفلات الأمني إضافة إلى حالات اقتتال متكررة فيما بين هذه التنظيمات الإرهابية على اقتسام مناطق النفوذ والسيطرة ما يؤدي إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم إضافة إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين".

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