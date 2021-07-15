سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على استعدادات الجهات لحج هذا العام

الخليج – واس : رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية في مشعر منى اليوم ، اجتماعاً بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، اطلع سموه خلاله على خطط الجهات وجاهزيتها لموسم حج هذا العام 1442هــ.

وفي بداية الاجتماع؛ قدّم نائب وزير الحج والعمرة شرحاً عن خطة الوزارة التي سيتم خلالها تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وفي مقدمة ذلك بطاقة الحج الذكية (شعائر) التي تتيح للحاج معرفة نقاط التجمع، وأوقات المغادرة من وإلى سكنه في المشاعر المقدسة، كما تُمكّنه من اختيار وجباته اليومية، وتحمل كل بطاقة لوناً من الألوان التالية: الأخضر، الأحمر، الأصفر، الأزرق، ويربط كل لون حامل البطاقة بموقعه في المشاعر المقدسة، ويُستفاد منها في الدخول من خلال البوابات الذكية، كما تحوي جداول التفويج وكل ما يتعلق برحلة ضيف الرحمن الإيمانية.

وفي جانب النقل تم توفير 3000 حافلة لنقل الحجيج وروعي في التنقلات تطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ ستنقل كل حافلة 20 حاجًا يرافقهم قائد ومرشد لتوعيتهم والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وفي جانب إدارة الحشود سيتم تفويج الحجيج باستخدام برنامج ذكي تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض، وبالنسبة للإعاشة فقد رُوعي في تحضيرها أقصى درجات السلامة والمأمونية لضمان صحة وسلامة الحجيج، حيث ستقدم الوجبات المُعدّة مسبقاً، التي تحقق أعلى معايير الجودة والأمن الغذائي ويتم إنتاجها وفقاً لاشتراطات هيئة الغذاء والدواء.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على خطط القطاعات الأمنية، الرامية لتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية محفوفة بالأمن والسلامة، ومن أبرز ملامح الخطة الأمنية استقبال الحجاج عبر 4 مداخل لمكة المكرمة هي طريق الشميسي، التنعيم، السيل، وطريق الهدا، إضافة للقادمين بالقطار، وسيتم الفرز والتأكد من التصاريح آلياً، عقب ذلك سيتم نقل الحجاج بواسطة الحافلات المدعمة بأنظمة ذكية لضمان دخولها المشاعر، وتتضمن الخطة أيضاً تهيئة 10 مراكز ضبط أمني مدعّمة بالقوى البشرية والتقنيات الحديثة في جميع محاور العاصمة المقدسة لمنع المخالفين والمتسللين من الدخول للمشاعر وتطبيق العقوبات الفورية بحقهم.

وفي الجانب الصحي هيأت وزارة الصحة عدداً من المرافق التي تقدم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، شملت تجهيز 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة هي شرق عرفات، جبل الرحمة، ومنى الوادي وكذلك 6 مراكز صحية 3 منها في عرفات، و3 في مواقع سكن الحجاج بمنى.