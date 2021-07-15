إقليم كردستان العراق يسجل أول إصابة بمتحورة دلتا لفيروس كورونا 

أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق، سامان برزنجي، اليوم الخميس، تسجيل إصابات بمتحورة دلتا لفيروس كورونا. وقال خلال مؤتمر صحفي: "بالمقارنة مع الأسابيع الماضية، زادت الإصابات ضعفي ما سبقها، وتم اكتشاف إصابات بمتحورة دلتا". وأضاف: "أجرينا عدة اختبارات دقيقة خلال المدة الماضية، وتبين لنا وجود إصابات بمتحورة دلتا في الإقليم بين المصابين بفيروس كورونا". وأشار برزنجي إلى أن "صحة الإقليم، تمكنت من تأمين الاختبار الخاص بالكشف عن متحورة دلتا لفيروس كورونا، وعلى مستوى العراق، هذا الاختبار ليس متوفرا إلا في الإقليم".

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