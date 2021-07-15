ظهرت الان بالرابط.. نتائج القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض

نتائج القبول الموحد للطلاب، في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، تم الإعلان عنها اليوم الخميس، وذلك حسب الجدولة الزمنية التي حددتها اللجنة الاشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات.

لقد شهدت نتائج القبول الموحد الكثير من عمليات البحث عبر محركات بحث جوجل السعودي وذلك لأنه سوف يتم الإعلان عن النتائج الأولية للفرز للقبول بالجامعات السعودية، حيث قد تم الانتهاء من عمليات التسجيل في القبول بالجامعات السعودية يوم 30 من شهر ذو القعدة الماضي لهذا العام 1442.

قامت الجامعات بالمملكة العربية السعودية بفتح باب التسجيل في القبول الموحد للطلاب بالجامعات، وهذا من خلال بوابة القبول الموحد الرسمية لتسجيل الطلاب الجدد بالجامعات، وقد قامت كافة الجامعات السعودية بتنزيل جدول يوضح مواعيد إعلان نتائج القبول الموحد للعام الجديد 1443 وسنوافيكم بالمواعيد في السطور القادمة.

للاستعلام عن نتائج القبول الموحد 2021 للطلاب والطالبات << أضغط هنا >>