المغرب يقرر عدم إقامة صلاة العيد بالمساجد 

اتخذت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية قرارا صارما بشأن صلاة العيد في المساجد.
وقالت الوزارة يوم الخميس، "إنه تقرر في ظل التدابير الاحترازية من عدوى الوباء عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد نظرا للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد".
وأضافت: "حيث إن المساجد مفتوحة والحمد لله، للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فإن هذا الإجراء بخصوص صلاة العيد يتعلق بسنة يجوز القيام بها داخل المنازل".
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء إنما يرجى منه ما هو مقدم شرعا من حفظ صحة الأبدان".
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس تسجيل 2571 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 2257 الأربعاء، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 549844.
وأشارت البيانات أيضا إلى تسجيل 14 وفاة جديدة ارتفاعا من 9 أمس، ليصل إجمالي الضحايا إلى 9418.
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