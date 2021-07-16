لتسهيل حركة الحجاج في المشاعر المقدسة.. قيادة أمن الحج لشؤون المرور تطبيق الخرائط التفاعلية

قيادة أمن الحج لشؤون المرور، تطبق (خرائط التفاعلية) للحركة المرورية لحج العام الحالي 1442هـ ، لتسهيل حركة الحجاج بما يساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية بين المشاعر المقدسة. التطبيق يحتوي معلومات تفصيلية لخرائط الحركة المرورية في حج هذا العام ، حيث بين التطبيق مواقع الخطط وهي: الافاضة ، التروية ، التشريق وطواف القدوم ، التصعيد إضافة الى نوع الخطة والتي حددت بالألوان:الأحمر والازرق والاخضر والاصفر . التطبيق يمكن ضيوف الرحمن من استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية كالبحث و الطباعة و التجول ضمن الخريطة، كما يحتوي على قائمة بالأسئلة الأكثر شيوعاً .

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