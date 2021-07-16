وكالة شؤون المسجد النبوي تستخدم الروبوتات لتعقيم أروقة المسجد

الخليج – واس : تكثّف وكالة شؤون المسجد النبوي عملية التعقيم عبر “روبوت” التعقيم , من خلال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة , حيث يعمل “الروبوت” على تعقيم الأجواء داخل المصليات دون أن يعيق حركة الزوار والمصلين، ويُسهم في توفير أجواء صحية وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.‬

‫ويعمل “روبوت” التعقيم بنظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ويضم خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، ويعمل على مدار ٢٤ ساعة.‬

‫وتأتي تلك الجهود؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030 باستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان ، وتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الحرمين الشريفين.‬

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