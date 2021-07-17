قتيل في احتجاجات على نقص المياه بإيران

قتل متظاهر بالرصاص خلال احتجاجات على شح المياه في منطقة جنوب غرب إيران التي يضربها الجفاف كما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت.

بينما ألقى مسؤولون اللوم على “انتهازيين ومثيري شغب”.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، أن المتظاهر قتل في بلدة شادغان بمحافظة خوزستان.

وقال أميد صبري بور، قائم مقام حاكم خوزستان للوكالة، يوم أمس الجمعة، “تجمع عدد من أبناء شادغان للاحتجاج على نقص المياه بسبب الجفاف، وقتل انتهازيون ومشاغبون خلال ذلك أحد المتظاهرين”.

وفي مايو/أيار حذر وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان من نقص المياه خلال فصل الصيف، قائلا إن هذا العام سيكون “أحد أكثر الأعوام جفافا منذ 50 عاما”.

وأدى نقص المياه إلى انقطاع الكهرباء، ونظم محتجون مسيرات في عدة مدن في الأسبوع الماضي. وخلال بعض الاحتجاجات صب الناس جام غضبهم على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وهتفوا “الموت للديكتاتور” و”الموت لخامنئي”.