الحجاج يؤدون طواف القدوم في مكة وسط إجراءات مشددة

أدى الحجاج طواف القدوم في مدينة مكة السعودية، اليوم السبت، بعد وصول أول دفعة منهم وسط إجراءات احترازية مشددة.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مقطع فيديو أظهر قيام الحجاج بطواف القدوم فور وصولهم إلى صحن الطواف.

ووصل إلى المسجد الحرام، اليوم السبت، الحجاج لتأدية طواف القدوم في ظل استعدادات مكثفة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام قوله إنه “تم التأهب والاستعداد لاستقبال تفويج الحجاج لطواف القدوم بالمسجد الحرام ليوم السابع من ذي الحجه بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى”.

وأشار إلى تهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف.

وبين أنه تم حشد أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم السابع من ذي الحجة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم من خلال ثلاث نقاط تجمع ( نقطة كدي – نقطة الشبيكة – نقطة أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

وأقامت قوات تأمين الحَج في المملكة العربية السعودية نقاط تفتيش خارج مدينة مكة المكرمة للتأكد من مرور الحجاج الحاملين لتصاريح الحَج هذا العام والبالغ عددهم 60 ألفا من المقيمين بالسعودية والذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وتوقع أمن الحج تدفق ضيوف الرحمن حتى يوم غد وفق ما خطط له

وقال قائد قوات أمن الحج في في تصريحات لوسائل إعلام سعودية: “الخطط الموضوعة لانتقال الحجاج من المنافذ إلى المسجد الحرام تحقق جزءا من أهدافها وما زلنا في البداية والبوادر جيدة”.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة أن الوزارة أطلقت بطاقة الحج الذكية “بطاقة شعائر” التي تقدم العديد من الخدمات الهامة التي يمكن تقديمها لضيوف الرحمن، مثل دخول المخيمات وتصريح استخدام وسائل النقل، كما تسهم البطاقة في إرشاد الحجاج التائهين، وتوقيت الحشود وإدارتها، والمرافق المختلفة.