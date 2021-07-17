أكثر من 50 ألف مستفيد في مركز لقاحات كورونا بمحافظة الزلفي وسط تنظيم رائع

الخليج – واس : احتفت “صحة الرياض” مؤخراً بوصولها إلى تطعيم أكثر من 50 ألف مستفيد في مركز لقاحات كورونا بمحافظة الزلفي، وذلك وسط تنظيم رائع، وإقبال منقطع النظير، مفيدة أن المركز شهد خلال الفترة الماضية إقبالاً من المستفيدين للحصول على اللقاح، حيث يواصل تقديم خدماته يومياً للمستفيدين ، بانسيابية وسهولة ، وذلك تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا .

وبينت “صحة الرياض” أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، حاثة الجميع بسرعة الحصول على اللقاح والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت صحة الرياض التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) للفئات المستثناة ، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح. كما حثت الجميع إلى المبادرة بحجز موعد للحصول على اللقاح من خلال المراكز المنتشرة في المواقع .

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