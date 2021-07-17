شؤون الحرمين تجهز مسارات لتنظيم حركة ضيوف الرحمن بصحن الطواف

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسارات الحشود في صحن المطاف وفق الآلية المخطط لها، بمشاركة ٦٠ موظفاً عملوا على تنظيم حركة الفوج الأول من ضيوف الرحمن وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف.
وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن عملية استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام سارت - بفضل من الله - بكل يسر وسهولة؛ وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.
وبين أن الرئاسة باشرت توزيع المظلات لوقاية حجاج بيت الله الحرام من حرارة الشمس، كما قامت بتوزيع عبوات مياه زمزم المعقمة في صحن المطاف وجنبات المسجد الحرام.
وأفاد أن الرئاسة قدمت حزمة من الخدمات والبرامج التي تهدف لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وأكد المتحدث الرسمي للرئاسة حرص الرئاسة على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية، تضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة.
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