لوحات إرشادية بــ10 لغات عالمية في صحن المطاف لتوجيه الحجاج بالالتزام بالمسارات

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (100) من اللوحات الإرشادية بصحن المطاف لضمان تكامل الخطة التوجيهية الموضوعة للحجاج لموسم حج هذا العام 1442هـ . وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه تم استخدام 10 لغات عالمية من خلال هذه اللوحات الموضوعة بين مسارات صحن المطاف لإرشاد وتوجيه الحجاج بالالتزام بالمسار لتحقيق التباعد الجسدي حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن.

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