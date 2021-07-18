ميقات وادي محرم يستقبل وفود الحجاج وسط خدمات متكاملة

الخليج – واس : استقبل مسجد ميقات وادي محرم في الهدا اليوم – يوم التروية ، الثامن من ذي الحجة – وفود حجاج بيت الله الحرام قبل ذهابهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج في هذا العام وسط الخدمات المتكاملة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكد مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف عبدالرحمن الحارثي أن الوزارة جندت الكوادر الوطنية المدربة، وعمال النظافة والصيانة المستمرة، من أجل تقديم أعلى مستوى الخدمة لضيوف الرحمن الذين يقصدون بيت الله الحرام لأداء شعيرة الحج مع جموع المصلين.

وثمن ضيوف الرحمن، الخدمات التي قدمت لهم بميقات وادي محرم أسهمت في تيسير رحلة حجهم وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

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