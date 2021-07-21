مقتل ضابط أمن خلال احتجاجات ”شح المياه” في خوزستان بايران

قتل ضابط في الشرطة الإيرانية إثر إطلاق ”مثيري شغب“ النار، وفق الإعلام الرسمي، في محافظة خوزستان التي تشهد منذ نحو أسبوع احتجاجات على خلفية شح المياه.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية ”إرنا“ بعيد منتصف الليل، أن الضابط قتل ”إثر أعمال شغب“ وقعت مساء الثلاثاء، في مدينة بندر ماهشهر بمحافظة خوزستان الحدودية مع العراق.

ونقلت الوكالة عن المسؤول المحلي في المدينة فريدون بندري قوله، إنه ”إثر أعمال الشغب التي جرت مساء الثلاثاء، في بلدة طالقاني التابعة لبندر ماهشهر، بوغت كوادر وحدة الإغاثة التابعة لقوى الأمن الداخلي حين أداء الواجب وتعرضوا لإطلاق نار من مثيري الشغب من فوق سطح أحد المباني“.

وأضاف بندري ”إثر هذا الحادث استشهد أحد أفراد وحدة الإغاثة في المدينة، فيما جرح آخر في ساقه حيث نقل على إثر ذلك إلى المستشفى للعلاج“، دون أن يحدد طبيعة ”أعمال الشغب“ هذه.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الضابط يحمل رتبة ”ملازم ثانٍ“.

وتشهد محافظة خوزستان منذ ليل الخميس الماضي، احتجاجات على خلفية شح المياه، أدت لمقتل متظاهر على الأقل.

وأشارت ”إرنا“ ليل الجمعة السبت، إلى أن الضحية قضى جراء إطلاق نار من قبل ”انتهازيين ومثيري شغب“ في بلدة شادكان الواقعة على مسافة نحو 70 كلم جنوب مدينة الأهواز، مركز المحافظة.

وعلى مدى الأيام الماضية، بثت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج إيران، مقاطع فيديو قالت إنها تظهر احتجاجات في مناطق عدة من خوزستان، مثل إيذه، سوسنكرد، ماهشهر، الأهواز وحميدية، مشيرة إلى أن قوات الأمن تعاملت بالشدة مع المحتجين. لكن وسائل إعلام محلية قللت من أهمية هذه التقارير.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المقاطع المصوّرة.

وأوردت صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية عبر قناتها على تطبيق تلغرام ليل الثلاثاء، عن ”قطع الاتصال بالإنترنت“ في شادكان، وأن خدمات الإنترنت الخلوية في مدينة الأهواز ”متقطعة“.

ونفى محافظ خوزستان قاسم سليماني دشتكي في تصريحات أوردتها وكالة ”إسنا“ ليل الثلاثاء، تقارير تحدثت عن ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات.

وتابع ”أكّدنا على القوات الأمنية والعسكرية عدم مواجهة الناس بالعنف، وخصوصا عدم إطلاق النار“، مضيفا ”اذا كان البعض مسلحين ويقومون بأمور أخرى غير الاحتجاج السلمي، القانون يقول لنا إنه ينبغي التعامل معهم بشكل مختلف. لكن الناس عزيزون علينا“، وتوجه للسكان بالقول ”نتابع مطالبكم“.

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وتعتبر خوزستان المطلة على الخليج، واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31 للجمهورية الإسلامية، وهي من المناطق القليلة في إيران ذات الغالبية الشيعية، التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب السنّة.

وسبق لسكان المحافظة أن اشتكوا تعرضهم للتهميش من قبل السلطات، وفي 2019، شهدت خوزستان احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضا مناطق أخرى من البلاد.

وعلى مدى الأعوام الماضية، أدت موجات حر شديد وعواصف رملية موسمية هبت من السعودية والعراق، إلى جفاف في سهول خوزستان التي كانت تعرف بالخصوبة.