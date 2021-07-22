إصابات ودمار كبير جراء انفجار عنيف بمدينة غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين جراء انفجار وقع صباح اليوم الخميس، بمنطقة سوق الزاوية في مدينة غزة، مخلفا دمارا كبيرا بالمحال التجارية والمنازل المجاورة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن انفجار “منطقة سوق الزاوية” بمدينة غزة وقع في منزل مكون من عدة طوابق، وأدى لانهيارات في أجزاء كبيرة من المنزل، وأضرار أخرى في المنازل والمحال التجارية المجاورة.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني والشرطة تمكنت من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار وإخلاء المصابين، وتواصل فرق هندسة المتفجرات بالشرطة والأجهزة المختصة التحقيق في أسباب الانفجار.