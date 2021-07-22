رابط ظهور الآن نتائج البكالوريا 2021 الجزائر برقم التسجيل | نتائج الباك...

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ومن المقرر إعلان نتائج شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر من خلال موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، والتي لم تعلن حتى ذلك الحين، حيث أنهى طلاب الصف الثالث الثانوي امتحاناتهم في اليوم 22.

ولهذا تصدرت محركات البحث عن تلك المسألة، بل وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسوف نوضح آخر مستجدات تلك المسألة في السطور القادمة.