”مبروك النجاح” ONEC بالنسبة الآن نتائج البكالوريا 2021 الجزائر حسب رقم التسجيل||...

حالة كبيرة من التوتر والقلق تسود جميع طلاب البكالوريا، إذ ينتظروا هم وذويهم موعد إعلان نتائج شهادة البكالوريا 2021 في الجزائر، والتي من المقرر ظهورها بعد ان انتهى الصلاب من اختبارات الصف الثالث الثانوي 2021.

ينتظر تلاميذ وتلميذات الشهادة الثانوية إعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية نتائج البكالوريا 2021 الجزائر bac.onec.dz دورة جوان حسب رقم التسجيل المباشر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الرسمي نتائج البكالوريا الجزائر حيث تم تحديد موعد صدور النتيجة وذلك يوم الخميس الموافق 22 جويلية في تمام الساعة الرابعة عصرا للمترشحين الأحرار والمتمدرسين وعبر موقع فضاء الأولياء التلاميذ للمترشحين المتمدرسين فقط.

بينما قامت وزيرة التربية الوطنية منذ قليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإفصاح عن موعد الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا لعام 2021، وهو اليوم 20 من شهر جويلية 2021، وستظهر نتائج الباك 2021 بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الاستعلام عن نتائج بكالوريا الجزائر 2021 عبر الموقع الالكتروني الرسمي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .