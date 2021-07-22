رابط جديد نتائج البكالوريا 2021 الجزائر bac.onec.dz موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

نتائج البكالوريا 2021 الجزائر أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن موعد إشهار نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 في كافة الولايات الجزائرية، والمعروفة باسم نتائج البكالوريا أو نتائج الباك كما يطلق عليها البعض، وهو ما انتظره بفارغ الصبر العديد من طلاب شهادة البكالوريا خلال الأيام الماضية، حيث يترقب طلاب البكالوريا وأولياء الأمور ظهور نتائج البكالوريا 2021 بعد ساعات قليلة.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التربية الوطني الجزائرية، أنها حرصت على سير عملية نتائج البكالوريا الجزائر امتحانات نهاية العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية المختلفة وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية لتفادي والحد من انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19، والذي أضر بكافة دول العالم في الوقت السابق، وما زال مستمراً حتى وقتنا هذا.

سيتم تحميل النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ليتمكن جميع طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الجزائرية الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر برقم التسجيل دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة، ويمكنك استظهار نتائج الباك الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz من خلال الخطوات التي سيتم عرضها في نهاية التقرير.