”مبروك مبروك” نتائج البكالوريا 2021 الجزائر bac.onec.dz رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات...

بعد صدور نتيجة امتحان شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط يترقب تلاميذ الثانوي إعلان نتائج البكالوريا 2021 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حسب رقم التسجيل المباشر للتلاميذ المترشحين الأحرار والمتمدرسين الأحرار وتم إعلان صدورها يوم الخميس 22 جويلية الساعة 4 عصرا.

أتاحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، أمام الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور إمكانية، الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2021 وذلك من خلال عدد من الطرق كما يلي:-

اضطرت وزارة التربية الوطنية إلى أتمام العام الدراسي من خلال التعلم عن بعد شأنها في ذلك شأن الكثير من دول العالم تجنباً لانتشار وباء كورونا، إلا أن امتحانات الباك كان لابد من إتمامها في لجان مخصصة، لضمان الشفافية وحصول الطلاب على الدرجات التي يستحقونها، ولم يكن من السهل إتمام الإجراءات وسط انتشار الوباء إلا أن الوزارة تمكنت من إتمام الامتحانات وأعقبها عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب.