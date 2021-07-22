موقع نتائج البكالوريا 2021 الجزائر bac onec dz الديوان الوطني وفضاء أولياء...

نتائج البكالوريا 2021 الجزائر ، أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم إشهار نتائج شهادة البكالوريا في الجزائر دورة جوان 2021 غدا الخميس الموافق 22 جويلية في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي للعاصمة ، وسيتم تفعيل موقع نتائج البكالوريا 2021 في الجزائر برقم التسجيل عبر رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث سيتمكن جميع الطلبة والطالبات استخراج نتائج الباك 2021 في الجزائر برقم التسجيل.

ووفقًا لوزارة التربية الوطنية في الجزائر، فإنه سوف يتمّ إعلان النتائج بشكل إلكتروني، في الساعات القليلة القادمة وذلك بالدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات السابق ذكره.

وننشر لكم رابط موقع نتائج شهادة بكالوريا ,ومن خلال موقعنا نقدم لكم آخر أخبار نتيجة بكالوريا الجزائر والرابط المباشر الخاص بكلا من الدورة الاستدراكية والدورة العادية لعام 2021، والتي سوف يتم الإعلان عنها في اليوم 20 من شهر جويلية 2021، وذلك على الرابط الإلكتروني المباشر لنتائج بكالوريا الجزائر 2021 .