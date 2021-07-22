مقر المعسكرات للأندية السعودية .. وفق استراتيجية مؤطرة

*كل فريق نادي لكرة القدم الأول اختار الجهة الملائمة لبرامجه التدريبية، كذلك بحسب رؤية الجهاز الفني، من فوائد المعسكرات إذا نفذت كما يجب وينبغي تماما، الالتزام والانضباط بكل الحصص التدريبية، أيضا الوقت الكافي للجهاز الفني لعمل توليفة أساسية مميزة مع صف احتياطي رائع، عمل هوية فنية متنوعة عالية الجودة ، سيتضح ذلك من خلال المباريات التجريبية والمناورات، الرؤية الحقيقية ستتضح من خلال الاستحقاقات المحلية والاقليمية والقارية، إن اتضح قوة أداء متماسك وفق هوية فنية عالية الجودة، هنا حصلت الفائدة المرجوة، وإن حدث العكس فيعتبر فشل ذريع في تنفيذ البرنامج وسوء استجابة من اللاعبين للأسف ، كل ذلك السيناريو سنشاهده أمامنا مع الخمس جولات من دوري المحترفين السعودي ، آمل لجميع الفرق التوفيق والنجاح باستمرار وفق تنافس قوي وجميل ولافت يشبع نهم عشاق كرة القدم بكل أنحاء العالم العربي .

* إدارة أنمار الحائلي تعمل ليلا ونهارا من أجل مصلحة الاتحاد، عشاق الاتحاد الأوفياء بكل بقاع العالم يقدرون ذلك كثيرا وهم قلبا وقالبا مع خطوات الإدارة الرائعة ،هناك أصوات نشاز يؤرقها عودت الاتحاد، بالتالي تقلل من عمل الإدارة الجبار، لكن ذلك لم ولن ينطلي على عشاق الاتحاد الأوفياء، لذا الإدارة تواصل عملها وفق استراتيجية معدة إعداد مميز ،بإذن الله تعالى كل الأهداف المرجوة ستتحقق ، هناك مؤشرات قوية لعودة نادي الوطن المونديالي العالمي إلى سابق عهده ( هاجس آسيا ) .

*هناك عقد بين النادي وأي لاعب ، يأخذ ملايين مقابل عطاءات مميزة مفيدة منتظرة ، من المفترض أن يكون في مستوى المسؤولية المهنية الاحترافية، بعض اللاعبون يأخذ ولا يعطي للأسف، فوق ذلك يعاقب النادي بالتمرد وإملاء شروطا غوغائية، بالتالي مثل أولئك اللاعبون التخلص منهم إنجاز ، التخلص منهم يجعل البيئة صحية والأجواء نقية والعمل له نتاجه الإيجابي اللافت باستمرار .

* بكل مصداقية نادي الهلال يعمل كل عام بهدوء ، يوفر الاحتياجات العناصرية الثقيلة المرجحة المؤثرة، عمل توليفة مميزة لافتة، أجواء صحية للعمل ،بالتالي النتاج دائما بطولات وإنجازات .

*النصر وفق ما هو متوفر له يخوف، لديه زخم كبير من اللاعبين أجانب ومحليين، إدارة مهيئة كل سبل النجاح ، جهاز فني متكامل، معسكر مبكر ، بقي رؤية ذلك على البساط الأخضر ، هل ستترجم تلك الجهود الجبارة إلى واقع مشاهد أما ستذهب سدى ؟

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/حمزة السيد