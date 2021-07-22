تركي بن محمد بن فهد يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

الخليج – واس : رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية.

ونوه سموه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لحجاج بيت الله الحرام والمُرابطين والمرابطات في مواجهة المخاطر والأزمات، والمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما جاء فيها من تأكيد على شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، ونجاح جهود المملكة الكبيرة في الحد من الآثار التي فرضتها جائحة كورونا على جميع مناحي الحياة ومنها تقديم أكثر من 22 مليون جرعة لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين وحرص المملكة على سلامة الحجاج من خلال وضع عدد من الإجراءات الاحترازية بتعاون الدول الإسلامية الشقيقة والهيئات الدينية التي دعمت وثمنت جهود المملكة.

كما أثنى سموه على ما بذل هذا العام من تطبيق الجهات الحكومية لنظام الحج الرقمي الذي يهدف إلى التركيز على التقنية والتقليل من الكوادر البشرية في إدارة الحشود وتنظيم الحج، والتي تأتي استمراراً للدعم المتواصل والتطوير المستمر لقطاع الحج والعمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- والذي خصص له برنامجاً خاصاً من برامج رؤية المملكة 2030 ( برنامج خدمة ضيوف الرحمن).

وسأل سموه المولى عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يديم على بلادنا الأمن والرخاء وأن ينعم على الجميع بالصحة والعافية.