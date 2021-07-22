الزميله “سلمى القحطاني” في ذمة الله

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فجع الوسط الاعلامي في منطقة عسير بنبأ وفاة الزميله ًسلمى القحطاني” التي توفيت هذا اليوم بعد أن مرت بوعكة صحية .
وكانت الفقيدة رحمها الله كاتبه في دوت الخليج وفنانة تشكيلية قدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال المميزة .
صحيفة الخليج التي ألمها الخبر تتقدم بالتعازي لاهلها وذويها ومحبيها ، ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضه من رياض الجنة ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .
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