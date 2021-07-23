دوت الخليج: تنفي الإمارات العربية المتحدة ، المزاعم بشأن التجسس على صحفيين وأفراد باستخدام برنامج ‫”بيجاسوس”. وأكدت أن هذه المزاعم ليس لها أساس، وهي كاذبة بشكل قاطع. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “إن المزاعم التي وردت في التقارير الصحفية الأخيرة، التي تدعي أن الإمارات من بين عدد من الدول المزعوم اتهامها بمراقبة واستهداف الصحفيين والأفراد، لا تستند إلى أدلة، وهي كاذبة بشكل قاطع”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات: تنفي مزاعم مراقبة صحفيين وأفراد ببرنامج ‫”بيجاسوس” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.