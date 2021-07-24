رئاسة شؤون الحرمين تعلن نجاح المرحلة الأخيرة من خطتها لحج هذا العام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام ( 1442 هجري/ 2021 ميلادي).

وأكدت الرئاسة انتهاء المرحلة الثالثة من تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الوداع، وتمام المناسك، وسط منظومة خدمية متكاملة ومراعية للمعايير الصحية العالمية كافة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة، هاني حسني حيدر، أن الرئاسة نفذت بنجاح الخطة التشغيلية ومحاورها لموسم الحج، المتضمنة تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية من أجل تنظيم تفويج آمن لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة صحية وآمنة تلبي جميع المعايير الدولية في مكافحة العدوى، وتسخير الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات التطهير والتعقيم، وتوزيع مياه زمزم، وإجابة السائلين في المسائل الشرعية، مشيرا إلى أن "الرئاسة خلال الموسم الاستثنائي تعاضدت وتكاتفت مع الجهات المعنية كافة لتسهيل إجراءات ومناسك الحج لضيوف الرحمن، وتكثيف الإجراءات الاحترازية، مما حقق عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الحجاج والعاملين".

هذا وكشف هاني حسني حيدر أن "الرئاسة قامت بمشروع قياس رضا قاصدي الحرمين الشريفين على الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف التحسين المستمر للمنظومة الخدمية والصحية بالمسجد الحرام، وذلك عبر ألواح مجهزة بخاصية الترميز الإلكتروني داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوزيع الموظفين في الأماكن المخصصة للدخول والخروج للترحيب بالحجاج وتوديعهم، ورصد آرائهم ومقترحاتهم عن الخدمات المقدَّمة لهم بالمسجد الحرام"، موضحا أن "خطة الرئاسة شملت الشروع في الاستعداد للموسم القادم من خلال تحليل التقارير الواردة من الوكالات الميدانية، ودراسة استطلاعات الرأي من الحجاج، والمقترحات النيرة، وتعزيز الإيجابيات المحققة، لمضاعفة الإنجازات ومعالجة التحديات، ووضع الحلول العملية، والسعي الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق الريادة في الوفادة لقاصدي الحرمين الشريفين".