اشتباكات بين البيشمركة وحزب العمال الكردستاني شمالي العراق 

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم اليوم السبت، بأن اشتباكات اندلعت بين قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان وحزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك شمالي البلاد.
وذكر مراسل RT، أن الاشتباكات اندلعت في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بعدما أطلق عناصر من حزب العمال الكردستاني النار على قوات البيشمركة.
وأضاف، أن الاشتباكات دامت لنحو نصف ساعة، ولا معلومات عن وجود خسائر بشرية.
يذكر أن اشتباكات مستمرة تحدث بين حزب العمال الكردستاني وقوات "البيشمركة"، وقتل الحزب بهجماته بعض عناصر البيشمركة.
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