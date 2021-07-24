رابط للإستعلام عن نتائج التوجيهي 2021 في الاردن || نتائج التوجيهي 2021...

نتائج التوجيهي 2021 حالة من القلق والتوتر يعيشها طلاب وطالبات التوجيهي في المملكة الأدرنية الهاشيمية الأن بسبب انتظار الاعلان عن النتائج للإمتحانات التي تم أدائها خلال الأيام الماضية وسطاجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد في الأونة الأخيرة وتسبب في اصابة الملايين من الأشخاص على مستوى العالم.

أوضحت بعض الصحف التربوية الأردنية مؤخرًا أنه خلال اختبار التوجيهي ومن خلال التفاعل مع بعض الطلاب والطالبات سألوا بعض الطلاب عن أسئلة الاختبار ومستويات الاختبار ، وجاءت أوراق الاختبار ، وكانت الإجابة أن اختبار التوجيهي هذا العام وصل إلى مستوى الطلاب العاديين ، الامتحان صعب للغاية وغير معقول.

وعقب أداء امتحانات التوجيهي التكميلي 2021 في الأردن، ظهرت كثير من الشكاوى من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة الامتحانات، خصوصا مادة الفيزياء، إلا أنه في المقابل، وفي تفاعل مع شكاوى المواطنين، أكد وزير التربية والتعليم في الأردن أن نتائج التوجيهي التكميلي 2021 ستكون مطمئنة للجميع.