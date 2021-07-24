نتائج التوجيهي 2021 حالة من القلق والتوتر يعيشها طلاب وطالبات التوجيهي في المملكة الأدرنية الهاشيمية الأن بسبب انتظار الاعلان عن النتائج للإمتحانات التي تم أدائها خلال الأيام الماضية وسطاجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد في الأونة الأخيرة وتسبب في اصابة الملايين من الأشخاص على مستوى العالم.
أوضحت بعض الصحف التربوية الأردنية مؤخرًا أنه خلال اختبار التوجيهي ومن خلال التفاعل مع بعض الطلاب والطالبات سألوا بعض الطلاب عن أسئلة الاختبار ومستويات الاختبار ، وجاءت أوراق الاختبار ، وكانت الإجابة أن اختبار التوجيهي هذا العام وصل إلى مستوى الطلاب العاديين ، الامتحان صعب للغاية وغير معقول.
وعقب أداء امتحانات التوجيهي التكميلي 2021 في الأردن، ظهرت كثير من الشكاوى من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة الامتحانات، خصوصا مادة الفيزياء، إلا أنه في المقابل، وفي تفاعل مع شكاوى المواطنين، أكد وزير التربية والتعليم في الأردن أن نتائج التوجيهي التكميلي 2021 ستكون مطمئنة للجميع.
للاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2021 << أضغط هنا >>
للاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن 2021 << أضغط هنا >>
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط للإستعلام عن نتائج التوجيهي 2021 في الاردن || نتائج التوجيهي 2021... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.